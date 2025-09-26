https://ria.ru/20250926/yarovaya-2044507567.html
Яровая поздравила сотрудников дошкольных учреждений с Днем воспитателя
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поздравила всех сотрудников дошкольных учреждений России с наступающим профессиональным праздником, отметив, что День воспитателя - это день уважения и благодарности за ежедневный труд тех, кому родители доверяют своих детей. Инициатором установления данного праздника выступила Яровая после того, как камчатские педагогики дошкольного образования поделились с ней, что не имеют собственного профессионального праздника. 26 октября 2015 года она обратилась к председателю партии "Единая Россия", реализующей партийный проект "Детские сады – детям", и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России ежегодную официальную дату 27 сентября в качестве профессионального праздника "День воспитателя и дошкольного работника". 29 октября 2015 года Медведев поддержал данную инициативу и поручил аппарату правительства РФ "проработать вопрос". 18 апреля 2016 года он подписал распоряжение об установлении Дня воспитателя и дошкольного работника. "Воспитание будущих граждан нашей страны – наиважнейшая государственная задача. Сегодня программы дошкольного образования реализуют 58 тысяч различных детских дошкольных учреждений, в них трудится 637,5 тысяч человек. Дошкольное образование охватывает интересы миллионов семей на всей территории нашей страны. Поэтому можно смело говорить о том, что День воспитателя - это день уважения и благодарности к ежедневному труду тех, кому родители по всей стране доверяют самое дорогое – своих детей", - сказала РИА Новости Яровая. Парламентарий уточнила, что в 2025 году праздник будет отмечаться по всей России в десятый раз. По ее словам, это уже традиция, которая стала "по-настоящему народной". "Строительство и модернизация детских садов и школ, поддержка воспитателей и учителей, создание комфортных и безопасных условий для детей – всегда было и будет важнейшим приоритетом народной программы "Единой России". От души поздравляю всех воспитателей и работников дошкольного образования. Желаю, чтобы счастливые детские глаза всегда находили отклик в вашем сердце, счастья, здоровья и благополучия вам, вашим семьям и всем вашим воспитанникам", - заключила она. День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России 27 сентября. Дата праздника выбрана не случайно - именно 27 сентября в 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой профессора Люгебиля был открыт первый детский сад.
