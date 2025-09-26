Рейтинг@Mail.ru
Памфилова доложила Путину о том, как прошли выборы - РИА Новости, 26.09.2025
09:04 26.09.2025 (обновлено: 12:24 26.09.2025)
Памфилова доложила Путину о том, как прошли выборы
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова доложила президенту Владимиру Путину, как прошел единый день голосования.По ее словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно. ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов их отложить:"Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают".Явка была довольно высокой для региональных выборов, составив 46 процентов, это на пять больше, чем в 2022 году:"Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности".Памфилова уточнила, что на выборах разного уровня победили 1035 участников СВО. На дистанционное электронное голосование подали рекордное количество заявлений — более 1,7 миллиона при явке 90,5 процента:"Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии".Также Памфилова обратила внимание, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря членство в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:"Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права — абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права".Путин в ответ предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности БДИПЧ ОБСЕ.Президент также поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний в России в непростой обстановке:&quot;Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации&quot;.Путин подчеркнул, что Россия добивается успехов по всем направлениям — и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике. Власти укрепляют политическую систему, несмотря ни на какие сложности.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова доложила президенту Владимиру Путину, как прошел единый день голосования.
По ее словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно. ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов их отложить:
"Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают".
Как прошел единый день голосования
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Явка была довольно высокой для региональных выборов, составив 46 процентов, это на пять больше, чем в 2022 году:
"Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности".
Памфилова уточнила, что на выборах разного уровня победили 1035 участников СВО. На дистанционное электронное голосование подали рекордное количество заявлений — более 1,7 миллиона при явке 90,5 процента:
"Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии".
Также Памфилова обратила внимание, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря членство в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:
"Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права — абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права".
Путин в ответ предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности БДИПЧ ОБСЕ.
Президент также поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний в России в непростой обстановке:
"Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации".

Путин подчеркнул, что Россия добивается успехов по всем направлениям — и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике. Власти укрепляют политическую систему, несмотря ни на какие сложности.

В единый день голосования 14 сентября прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе двадцать по выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах.

