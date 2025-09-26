https://ria.ru/20250926/vsu-2044538743.html

ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025

ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю

За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:37:00+03:00

2025-09-26T12:37:00+03:00

2025-09-26T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)