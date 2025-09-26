https://ria.ru/20250926/vsu-2044538743.html
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
