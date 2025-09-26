Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 26.09.2025 (обновлено: 12:42 26.09.2025)
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действий группировки "Восток" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 2135 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
