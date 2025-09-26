https://ria.ru/20250926/vagony-2044494709.html

Появились подробности по делу о сходе вагонов на ж/д в Приамурье

Появились подробности по делу о сходе вагонов на ж/д в Приамурье - РИА Новости, 26.09.2025

Появились подробности по делу о сходе вагонов на ж/д в Приамурье

Замначальника путевой машинной станции обвинили в нарушении требований охраны труда после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной...

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Замначальника путевой машинной станции обвинили в нарушении требований охраны труда после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области, где погибли и пострадали железнодорожники, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. "В Амурской области следователями СК России предъявлено обвинение заместителю начальника путевой машинной станции (по ремонту пути) за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц", - говорится в сообщении. По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне "Беленькая - Путевой Пост 139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы. В Тындинском муниципальном округе вводился режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге.

