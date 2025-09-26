https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044584717.html
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2025
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков
Турция как суверенное государство сама принимает решение, в каких областях сотрудничать с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:55:00+03:00
2025-09-26T14:55:00+03:00
2025-09-26T14:55:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Турция как суверенное государство сама принимает решение, в каких областях сотрудничать с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250926/peskov-2044559065.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Россия
Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков
Песков: Турция сама принимает решение, в каких областях сотрудничать с Россией