Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией, заявил Песков

2025-09-26T14:55:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Турция как суверенное государство сама принимает решение, в каких областях сотрудничать с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.

