Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество - РИА Новости, 26.09.2025
02:56 26.09.2025
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество - РИА Новости, 26.09.2025
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество
Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили на встрече в Белом доме в четверг региональное сотрудничество и совместные шаги, сообщил глава
2025-09-26T02:56:00+03:00
2025-09-26T02:56:00+03:00
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
хакан фидан
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили на встрече в Белом доме в четверг региональное сотрудничество и совместные шаги, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа и Эрдогана. Администрация Эрдогана сообщила, что стороны обсудили вопросы оборонной промышленности, энергетики и торговли. "В ходе встречи обсуждались общие шаги, которые мы предпримем в предстоящий период, как две союзные и дружественные страны. Мы сосредоточились на вопросах сотрудничества, которые мы можем реализовать на региональном уровне. Это был чрезвычайно продуктивный и успешный визит", - написал Фидан в соцсети Х, не уточнив при этом конкретных деталей. По его словам, Анкара намерена продолжать работать над укреплением отношений с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения и интересов.
турция
сша
анкара (провинция)
в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, хакан фидан
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Хакан Фидан
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество

Эрдоган и Трамп на встрече в Белом доме обсудили общие шаги по региону

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили на встрече в Белом доме в четверг региональное сотрудничество и совместные шаги, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа и Эрдогана. Администрация Эрдогана сообщила, что стороны обсудили вопросы оборонной промышленности, энергетики и торговли.
Флаги США и Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома
Вчера, 22:29
"В ходе встречи обсуждались общие шаги, которые мы предпримем в предстоящий период, как две союзные и дружественные страны. Мы сосредоточились на вопросах сотрудничества, которые мы можем реализовать на региональном уровне. Это был чрезвычайно продуктивный и успешный визит", - написал Фидан в соцсети Х, не уточнив при этом конкретных деталей.
По его словам, Анкара намерена продолжать работать над укреплением отношений с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения и интересов.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Эрдоган надеется вместе с Трампом преодолеть трудности в регионе
Вчера, 19:19
 
