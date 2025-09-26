https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044465599.html
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество
Лидеры Турции и США обсудили региональное сотрудничество
Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили на встрече в Белом доме в четверг региональное сотрудничество и совместные шаги, сообщил глава РИА Новости, 26.09.2025
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
хакан фидан
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили на встрече в Белом доме в четверг региональное сотрудничество и совместные шаги, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа и Эрдогана. Администрация Эрдогана сообщила, что стороны обсудили вопросы оборонной промышленности, энергетики и торговли. "В ходе встречи обсуждались общие шаги, которые мы предпримем в предстоящий период, как две союзные и дружественные страны. Мы сосредоточились на вопросах сотрудничества, которые мы можем реализовать на региональном уровне. Это был чрезвычайно продуктивный и успешный визит", - написал Фидан в соцсети Х, не уточнив при этом конкретных деталей. По его словам, Анкара намерена продолжать работать над укреплением отношений с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения и интересов.
турция
сша
анкара (провинция)
