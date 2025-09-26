Рейтинг@Mail.ru
Трамп может потребовать от Турции абсолютной лояльности, считает эксперт
26.09.2025
Трамп может потребовать от Турции абсолютной лояльности, считает эксперт
Трамп может потребовать от Турции абсолютной лояльности, считает эксперт
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. "Для Трампа важна лояльность, ему нужна абсолютная лояльность, как в его внутренних делах, в его администрации, так и на международной арене", - заявил Блохин, отвечая на вопрос, что может потребовать США от Турции за снятие санкций. Эксперт отметил, что такой подход американский лидер часто использовал в бизнесе и теперь старается его применять на международной арене. Однако Блохин подчеркнул, что у Трампа "бурная политическая фантазия", поэтому с уверенностью нельзя сказать, какие именно требования выдвинет американский президент. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Трамп может потребовать от Турции абсолютной лояльности, считает эксперт

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин.
Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.
"Для Трампа важна лояльность, ему нужна абсолютная лояльность, как в его внутренних делах, в его администрации, так и на международной арене", - заявил Блохин, отвечая на вопрос, что может потребовать США от Турции за снятие санкций.
Эксперт отметил, что такой подход американский лидер часто использовал в бизнесе и теперь старается его применять на международной арене. Однако Блохин подчеркнул, что у Трампа "бурная политическая фантазия", поэтому с уверенностью нельзя сказать, какие именно требования выдвинет американский президент.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
