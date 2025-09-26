Трамп может потребовать от Турции абсолютной лояльности, считает эксперт
Политолог Блохин: Трамп потребует от Турции полной лояльности в обмен на F-35
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин.
Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.
"Для Трампа важна лояльность, ему нужна абсолютная лояльность, как в его внутренних делах, в его администрации, так и на международной арене", - заявил Блохин, отвечая на вопрос, что может потребовать США от Турции за снятие санкций.
Эксперт отметил, что такой подход американский лидер часто использовал в бизнесе и теперь старается его применять на международной арене. Однако Блохин подчеркнул, что у Трампа "бурная политическая фантазия", поэтому с уверенностью нельзя сказать, какие именно требования выдвинет американский президент.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.