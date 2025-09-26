https://ria.ru/20250926/tokaev-2044595562.html
Токаев поделился с Путиным впечатлениями от пребывания на сессии ГА ООН
в мире
нью-йорк (город)
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился с президентом России Владимиром Путиным впечатлениями по итогам пребывания в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Кремля. "Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и состоявшихся контактов с лидерами ряда иностранных государств", - говорится в сообщении.
нью-йорк (город)
казахстан
россия
