26.09.2025
15:05 26.09.2025
Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева. "Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы. В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева.
"Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы.
В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.
