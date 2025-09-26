https://ria.ru/20250926/tokaev-2044589085.html

Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию

Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию - РИА Новости, 26.09.2025

Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:05:00+03:00

2025-09-26T15:05:00+03:00

2025-09-26T15:05:00+03:00

в мире

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726451_0:174:2500:1580_1920x0_80_0_0_898937bbcf2fa0a6739182aaf54e6a34.jpg

АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева. "Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы. В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин