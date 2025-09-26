https://ria.ru/20250926/svo-2044538472.html

ВСУ за неделю потеряли до 3675 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю уничтожили до 3675 военнослужащих ВСУ, три танка и 14 боевых бронированных машин в ДНР и Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

