Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/sud-2044640548.html
Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова
Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова - РИА Новости, 26.09.2025
Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова
Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:03:00+03:00
2025-09-26T17:03:00+03:00
происшествия
москва
зиявудин магомедов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Суд не находит оснований для конфискации имущества, принадлежащего ООО "Холдинг" Южный" в виде сооружения (зернохранилище силосного типа) площадью 675,7 квадратных метров", - говорится в материалах дела. На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
https://realty.ria.ru/20250926/sud-2044621597.html
https://ria.ru/20210406/magomedov-1727094486.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_3b7f1f31cba69dfa12d6527932eb1ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, зиявудин магомедов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Зиявудин Магомедов, Московский городской суд
Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова

Суд не стал изымать зернохранилище в Крыму, арестованное по делу Магомедова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Суд не находит оснований для конфискации имущества, принадлежащего ООО "Холдинг" Южный" в виде сооружения (зернохранилище силосного типа) площадью 675,7 квадратных метров", - говорится в материалах дела.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд конфисковал предприятия и апартаменты по делу экс-совладельца "Суммы"
Вчера, 16:23
На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд.
Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Бизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Совладелец "Суммы" Магомедов не признал вину по делу о хищениях
6 апреля 2021, 19:57
 
ПроисшествияМоскваЗиявудин МагомедовМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала