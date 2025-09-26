Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Суд не находит оснований для конфискации имущества, принадлежащего ООО "Холдинг" Южный" в виде сооружения (зернохранилище силосного типа) площадью 675,7 квадратных метров", - говорится в материалах дела.
На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд.
Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
