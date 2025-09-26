https://ria.ru/20250926/sud-2044640548.html

Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова

Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова - РИА Новости, 26.09.2025

Суд не стал конфисковывать зернохранилище, арестованное по делу Магомедова

Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:03:00+03:00

2025-09-26T17:03:00+03:00

2025-09-26T17:03:00+03:00

происшествия

москва

зиявудин магомедов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал изымать в пользу государства зернохранилище в Крыму, арестованное в рамках дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Суд не находит оснований для конфискации имущества, принадлежащего ООО "Холдинг" Южный" в виде сооружения (зернохранилище силосного типа) площадью 675,7 квадратных метров", - говорится в материалах дела. На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://realty.ria.ru/20250926/sud-2044621597.html

https://ria.ru/20210406/magomedov-1727094486.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, зиявудин магомедов, московский городской суд