Рейтинг@Mail.ru
Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/ssha-2044465048.html
Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России
Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России - РИА Новости, 26.09.2025
Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России
Слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", шокируют, потому что американские военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:50:00+03:00
2025-09-26T02:50:00+03:00
в мире
россия
сша
афганистан
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", шокируют, потому что американские военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии, а ранее во Вьетнаме и Корее длились долго и не блистали успехом, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". "Я был шокирован словами Трампа. Давайте вспомним Афганистан. Сколько там длилась война? Двадцать лет. Против бородачей с винтовками. И мы видели, каким "организованным" было бегство из Афганистана. Был Ирак. Сколько там длилась война? Восемь лет. Потом Арабская весна, Сирия, гражданская война на семь лет. Почему тогда Россия должна быть "бумажным тигром"? Еще можно вспомнить Вьетнам и Корею, которые были раньше", - сказал Шпётле. Эксперт, посетивший в сентябре Москву, Курскую и Белгородскую области, подчеркнул, что нигде не заметил якобы "экономических проблем", о которых заявлял Трамп. "Топливо дешевое, как и в США, на заправках нет очередей. Цены в московском супермаркете примерно такие же, как в Будапеште, так что я не заметил никакого роста цен. Что касается технологий, я видел, что в торговых центрах, отелях и конференц-залах уборкой занимаются роботы, которых нужно программировать при помощи модуля управления с микрочипами. Новые трамваи тоже управляются без водителей, потому что тоже оснащены модулями управления, чипами, камерами, датчиками. Так что то, что говорила (председатель ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен, что русские используют микрочипы из стиральных машин в производстве ракет, совершенно неверно", - отметил он. По словам аналитика, несмотря на заявления Трампа о том, что он якобы способен урегулировать конфликт в течение короткого времени, сейчас его заявления скорее ведут к эскалации, как и планы НАТО усилить противодронную оборону восточного фланга на фоне продолжающихся украинских атак по мирным жителям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044462262.html
https://ria.ru/20250924/vens-2044149207.html
россия
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, афганистан, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз
В мире, Россия, США, Афганистан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз
Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России

Шпетле в ответ на слова Трампа о России напомнил об операции США в Афганистане

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", шокируют, потому что американские военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии, а ранее во Вьетнаме и Корее длились долго и не блистали успехом, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
01:53
"Я был шокирован словами Трампа. Давайте вспомним Афганистан. Сколько там длилась война? Двадцать лет. Против бородачей с винтовками. И мы видели, каким "организованным" было бегство из Афганистана. Был Ирак. Сколько там длилась война? Восемь лет. Потом Арабская весна, Сирия, гражданская война на семь лет. Почему тогда Россия должна быть "бумажным тигром"? Еще можно вспомнить Вьетнам и Корею, которые были раньше", - сказал Шпётле.
Эксперт, посетивший в сентябре Москву, Курскую и Белгородскую области, подчеркнул, что нигде не заметил якобы "экономических проблем", о которых заявлял Трамп.
"Топливо дешевое, как и в США, на заправках нет очередей. Цены в московском супермаркете примерно такие же, как в Будапеште, так что я не заметил никакого роста цен. Что касается технологий, я видел, что в торговых центрах, отелях и конференц-залах уборкой занимаются роботы, которых нужно программировать при помощи модуля управления с микрочипами. Новые трамваи тоже управляются без водителей, потому что тоже оснащены модулями управления, чипами, камерами, датчиками. Так что то, что говорила (председатель ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен, что русские используют микрочипы из стиральных машин в производстве ракет, совершенно неверно", - отметил он.
По словам аналитика, несмотря на заявления Трампа о том, что он якобы способен урегулировать конфликт в течение короткого времени, сейчас его заявления скорее ведут к эскалации, как и планы НАТО усилить противодронную оборону восточного фланга на фоне продолжающихся украинских атак по мирным жителям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Трамп раздражен Россией, заявил Вэнс
24 сентября, 21:52
 
В миреРоссияСШААфганистанДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГенеральная Ассамблея ООНООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала