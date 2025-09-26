https://ria.ru/20250926/ssha-2044465048.html

Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России

Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России - РИА Новости, 26.09.2025

Венгерский эксперт ответил на слова Трампа о России

26.09.2025

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", шокируют, потому что американские военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии, а ранее во Вьетнаме и Корее длились долго и не блистали успехом, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". "Я был шокирован словами Трампа. Давайте вспомним Афганистан. Сколько там длилась война? Двадцать лет. Против бородачей с винтовками. И мы видели, каким "организованным" было бегство из Афганистана. Был Ирак. Сколько там длилась война? Восемь лет. Потом Арабская весна, Сирия, гражданская война на семь лет. Почему тогда Россия должна быть "бумажным тигром"? Еще можно вспомнить Вьетнам и Корею, которые были раньше", - сказал Шпётле. Эксперт, посетивший в сентябре Москву, Курскую и Белгородскую области, подчеркнул, что нигде не заметил якобы "экономических проблем", о которых заявлял Трамп. "Топливо дешевое, как и в США, на заправках нет очередей. Цены в московском супермаркете примерно такие же, как в Будапеште, так что я не заметил никакого роста цен. Что касается технологий, я видел, что в торговых центрах, отелях и конференц-залах уборкой занимаются роботы, которых нужно программировать при помощи модуля управления с микрочипами. Новые трамваи тоже управляются без водителей, потому что тоже оснащены модулями управления, чипами, камерами, датчиками. Так что то, что говорила (председатель ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен, что русские используют микрочипы из стиральных машин в производстве ракет, совершенно неверно", - отметил он. По словам аналитика, несмотря на заявления Трампа о том, что он якобы способен урегулировать конфликт в течение короткого времени, сейчас его заявления скорее ведут к эскалации, как и планы НАТО усилить противодронную оборону восточного фланга на фоне продолжающихся украинских атак по мирным жителям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

