США и Турция заключили сделку по самолетам Boeing - РИА Новости, 26.09.2025
02:01 26.09.2025
США и Турция заключили сделку по самолетам Boeing
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома. Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома.
Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
