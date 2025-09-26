https://ria.ru/20250926/ssha-2044462809.html
США и Турция заключили сделку по самолетам Boeing
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома. Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
