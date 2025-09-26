https://ria.ru/20250926/ssha-2044281766.html

США перекрыли главные товарные маршруты России и Китая

РИА Новости, 26.09.2025

Повседневная работа топовых политиков во многом схожа с цирковым иллюзионом в том плане, что в пространство зала вбрасывается нечто яркое и сияющее, что намеренно отвлекает зрителя от действий, без которых фокус не состоялся бы. Пока все обсуждали слова Дональда Трампа о том, что Россия это бумажный тигр и отношения с Владимиром Путиным ничего не значат, команда американских геополитических ловкачей тихо шуршала за кулисами. В Казахстане внезапно материализовался министр торговли США Говард Латник, объявивший о согласовании сделки на поставку американских локомотивов в Казахстан на сумму четыре миллиарда долларов.Кажется, что событие сугубо локальное, но на самом деле это та самая незаметная ловкость рук, благодаря которой в конце из цилиндра достают кролика. В данном случае геополитического с ушами длиной в десятки лет.О деталях сделки известно немного, что сразу же породило массу слухов. Из заявления Латника, как это принято в американской политической риторике, обильно сдобренного традиционной патокой про американское техническое величие и создание тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании, опосредованно пощупать руками можно следующее. Контракт заключен на сумму в 4,2 миллиарда долларов, эти деньги будут направлены не на покупку готовых тяговых машин в США и последующий экспорт, а на их производство внутри Казахстана на давно существующем заводе американского машиностроительного бренда Wabtec. Пресс-служба Касыма-Жомарта Токаева поясняет, что в рамках соглашения ожидается выпуск не менее 300 мощных современных локомотивов.Известно, что казахи совместно с Wabtec уже пятнадцать лет выпускают грузовые тепловозы с асинхронными двигателями серии ТЭ33 мощностью 3300 киловатт, способные тянуть составы массой до шести тысяч тонн. С 2009 года, когда завод был запущен, выпущено около 600 локомотивов, под что американские инвесторы вложили 230 миллионов долларов. Как несложно догадаться из кратно возросшей суммы вложений, подразумевается резкий скачок производства, то есть мастодонтов железных трасс начнут собирать в ускоренном режиме. У многих сразу же не сошлась базовая арифметика, так как один подобный локомотив стоит в среднем около трех миллионов долларов, то есть на сборку трехсот машин нужно намного меньше денег, чем прописано в контракте. Уже позднее просочились данные, что, помимо расширения собственно сборочных линий, Wabtec обязалась, во-первых, передать казахам права на локализацию производства с текущих 45 до 75 процентов. Во-вторых, американцы построят в Казахстане завод по выпуску тепловозных дизелей. Но трамповская администрация не была бы собой, если бы не выторговала себе максимально прибыльные условия. Четверть стоимости профинансирует американский Citibank, а остальную нагрузку возложили на казахскую сторону под соусом получения несравнимо больших промышленных и логистических выгод.Во всем происходящем нужно понимать несколько предельно важных деталей.В 2019 году Wabtec официально объявила о завершении процедуры слияния с корпорацией General Electric Transportation, став одним из ее машиностроительных подразделений. Данное слияние позволило объединению влететь в почетный список Fortune 500, то есть пятисот крупнейших американских компаний по размеру годовой выручки. Wabtec привнес свои наработки в сфере транспорта, логистики и машинной электроники, GE добавила решения по цифровизации подвижного состава, а также разноплановое производство в сфере судостроения, добычи полезных ископаемых, бурения и строительства электростанций. Образовался эдакий всесторонне развитый спрут.В настоящий момент локомотивный парк Казахстана насчитывает около 1900 машин, причем Астана ведет достаточно активную модернизацию. В ее рамках на пенсию отправлены советские ряботяги вроде 2ТЭ10М, а на их место все более широко заступают ТЭ33, разработанные General Electric на основе лицензионной модели Evolution ES44ACi. Фактически происходит скрытое перевооружение ключевой отрасли страны, имеющей критически важное географическое положение.И здесь мы подходим к самому главному.Не так давно Дональд Трамп торжественно примирил Армению и Азербайджан, своим присутствием заверив подпись под соглашением об открытии свободного проезда по Зангезурскому коридору. Благодарные Баку и Ереван в приступе чувств даже пытались переименовать железнодорожную смычку, что вызвало шквал шуток о том, что по "коридору Трампа" без участия России и Ирана можно будет разве что помидоры из Нахичевани в Ханкеди возить. В целом верно, но теперь уже видны гораздо более глубокие цели администрации в Вашингтоне.Если почитать американские ресурсы, то весь массив Евразии они делят на три базовых логистических зоны с привязкой к географическим широтам. Условный "север", то есть наш морской путь через Арктику, "средняя" зона, куда включены все страны Закавказья и Центральной Азии, и юг, то есть весь бывший регион Индокитай. Несомненным просчетом и поражением США стало сближение многих стран из этих зон, что привело к модернизации уже существующих товарно-логистических маршрутов и строительству совершенно новых, например коридора Север — Юг, что посуху связал российскую Балтику с индийским Мумбаем. Все эти каналы сейчас в значительной мере работают на интересы Китая, проталкивая сквозь себя тысячи железнодорожных вагонов и миллионы тонн товаров, что позволяет России, КНР и Индии торговать к собственной выгоде, будучи полностью защищенными от американского вмешательства, включая неизвестных диверсантов.В Вашингтоне осознали, что никакими привычными для Америки способами сорвать работу Нового шелкового пути и других транснациональных проектов стран БРИКС невозможно, потому было принято решение как бы вплестись внутрь логистических схем. Не тушкой, так чучелком.В настоящий момент Польша блокирует работу северной части Нового шелкового пути, проходящего через Россию и Белоруссию в ЕС. В этой связи важность "среднего" коридора, куда входит Закавказье, Казахстан, Каспий и Черное море, резко возрос. И сразу же активизировались разговоры о возобновлении альтернативного коридора через черноморские порты Украины. Да, ведутся они давно и пока остаются разговорами, но вполне могут быть элементом давления на участников цепочек поставок.Сейчас, когда канал через Польшу блокирован, внезапно заключается крупнейшее соглашение с Казахстаном, через который идут все без исключения китайские маршруты на запад, что попутно делает крайне важным и Зангезурский коридор. По условиям соглашения Казахстан сможет заместить новыми американскими локомотивами половину своего тягового парка, именно американские дизель-электровозы будут таскать вагоны с товарами стран — оппонентов США. Достаточно странная инициатива со стороны Вашингтона, не так ли? Но все встанет на свои места, если допустить, что перед нами игра вдолгую и сейчас мы наблюдаем, как американцы передвинули неожиданную пешку сразу через несколько клеток на поле, в первую очередь, китайских торговых интересов.Естественно, в моменте это не приведет к резкому прекращению перевалки китайских грузов, но в будущем может стать болевой точкой, в которую можно внезапно ударить. Например, если отозвать у казахских операторов лицензии на ремонт и эксплуатацию локомотивов, являющихся интеллектуальной собственностью General Electric.

2025

