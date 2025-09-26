https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044481715.html

Бойцы "Востока" захватили опорный пункт в районе Калиновского

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделение группировки войск "Восток" уничтожило группу противника, захватило двух военнопленных и освободило опорный пункт в лесополосе в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Кама". "Моя группа двигалась по лесополосе, впереди услышали голоса противника, по радиосвязи доложили командованию, нам сказали немного откатиться назад. Отработали наши FPV-дроны, услышали впереди крики, двинулись туда", - рассказал "Кама". По его словам, они обнаружили одного погибшего и одного раненого - у него был открытый перелом руки, торчала кость. Когда ему наложили шину, с противоположной стороны лесополосы на них выбежали два человека. "По голосам мы поняли, что это всушники. Я принял решение подпустить их поближе, практически вплотную. Ликвидировали их обоих. К нам подтянулась ещё одна наша двойка — нас уже было пятеро и один пленный", — отметил "Кама". Далее, как уточнил командир, подразделение продолжило движение в соседнюю лесополосу в направлении населённого пункта и при содействии беспилотной разведки обнаружило опорный пункт противника. "Мы к нему отправили двойку, заняли его, захватили ещё одного военнопленного, завладели средствами их связи. В итоге допросили второго пленного — выяснилось, что у них было около десяти человек, которых привезли два дня назад. Всё было хорошо замаскировано, у них работали средства связи, а мы просто свалились на них как снег на голову — они даже не знали, что мы там", — добавил собеседник. Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.

