26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 26.09.2025
Российские военные эвакуировали раненых под огнем миномета
Российские военные в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области эвакуировали двух раненых сослуживцев по открытому полю под миномётным огнём РИА Новости, 26.09.2025
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области эвакуировали двух раненых сослуживцев по открытому полю под миномётным огнём противника, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Кама". "Надо было нам двоих вытащить. На носилках втроем несли одного, и двое несли другого. Поняли, что слишком долго, просто взяли на себя и пошли по полю. В сильный дождь успели вытащить их, пока было окно. Только когда подошли почти к танковому рву, нас заметили, начали работать миномётом", — рассказал он. По словам командира, несмотря на обстрел, подразделение действовало слаженно и смогло спасти товарищей. "Все работали сплочённо, каждый знал своё дело. Тем самым мы вытащили наших пацанов", — отметил "Кама". Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.
днепропетровская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области эвакуировали двух раненых сослуживцев по открытому полю под миномётным огнём противника, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Кама".
"Надо было нам двоих вытащить. На носилках втроем несли одного, и двое несли другого. Поняли, что слишком долго, просто взяли на себя и пошли по полю. В сильный дождь успели вытащить их, пока было окно. Только когда подошли почти к танковому рву, нас заметили, начали работать миномётом", — рассказал он.
По словам командира, несмотря на обстрел, подразделение действовало слаженно и смогло спасти товарищей.
"Все работали сплочённо, каждый знал своё дело. Тем самым мы вытащили наших пацанов", — отметил "Кама".
Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.
