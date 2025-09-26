https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044477410.html

Российские военные эвакуировали раненых под огнем миномета

Российские военные эвакуировали раненых под огнем миномета - РИА Новости, 26.09.2025

Российские военные эвакуировали раненых под огнем миномета

Российские военные в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области эвакуировали двух раненых сослуживцев по открытому полю под миномётным огнём РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:21:00+03:00

2025-09-26T06:21:00+03:00

2025-09-26T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679680_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_77b2d5a7611250c0b14e6431ec5dc8de.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Калиновское Днепропетровской области эвакуировали двух раненых сослуживцев по открытому полю под миномётным огнём противника, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Кама". "Надо было нам двоих вытащить. На носилках втроем несли одного, и двое несли другого. Поняли, что слишком долго, просто взяли на себя и пошли по полю. В сильный дождь успели вытащить их, пока было окно. Только когда подошли почти к танковому рву, нас заметили, начали работать миномётом", — рассказал он. По словам командира, несмотря на обстрел, подразделение действовало слаженно и смогло спасти товарищей. "Все работали сплочённо, каждый знал своё дело. Тем самым мы вытащили наших пацанов", — отметил "Кама". Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность