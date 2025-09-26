В Днепропетровской области российские бойцы вступили в бой с наемниками

https://ria.ru/20250926/shturmoviki-2044470588.html
2025-09-26
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. В районе Калиновского в Днепропетровской области штурмовики группировки войск "Восток" вступили в бой с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Билли". "Мы шли с напарником, я шел первым номером. Из-за укрытия буквально в трёх метрах вылез противник. Я спросил у него пароль, но он что-то ответил на своём языке — стало ясно, что это иностранец. Завязался бой. Я откатился, мой напарник прикрывал. В этот момент я успел закинуть гранату — и всё. Напарнику осколок в ногу прилетел, я помог ему перевязаться, и мы начали отходить, отстреливаясь", — рассказал военнослужащий. Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.
