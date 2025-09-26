https://ria.ru/20250926/shturmoviki-2044470588.html

В Днепропетровской области российские бойцы вступили в бой с наемниками

В Днепропетровской области российские бойцы вступили в бой с наемниками - РИА Новости, 26.09.2025

В Днепропетровской области российские бойцы вступили в бой с наемниками

В районе Калиновского в Днепропетровской области штурмовики группировки войск "Восток" вступили в бой с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T04:12:00+03:00

2025-09-26T04:12:00+03:00

2025-09-26T04:12:00+03:00

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. В районе Калиновского в Днепропетровской области штурмовики группировки войск "Восток" вступили в бой с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Билли". "Мы шли с напарником, я шел первым номером. Из-за укрытия буквально в трёх метрах вылез противник. Я спросил у него пароль, но он что-то ответил на своём языке — стало ясно, что это иностранец. Завязался бой. Я откатился, мой напарник прикрывал. В этот момент я успел закинуть гранату — и всё. Напарнику осколок в ногу прилетел, я помог ему перевязаться, и мы начали отходить, отстреливаясь", — рассказал военнослужащий. Минобороны РФ 20 сентября сообщило об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)