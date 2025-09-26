Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 26.09.2025
00:23 26.09.2025
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 26.09.2025
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских... РИА Новости, 26.09.2025
экономика
россия
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций. Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор. Страны ЕС на заседании в пятницу будут обсуждать два решения: об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономический блок санкций) и ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции против физлиц и организаций). Заседание постпредов стран Евросоюза начнется в 09.30 по времени Брюсселя (10.30 мск). В случае достижения постпредами договоренности по новому пакету мер против России, они поступят на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет опубликуют в официальном журнале ЕС, и он вступит в силу. Однако, скорее всего, достичь согласия по пакету на первом заседании не удастся, и дискуссии перенесут на следующие заседания. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
украина
брюссель
экономика, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций

Страны ЕС 26 сентября начинают согласовывать 19-й пакет санкций против России

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций.
Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор.
Страны ЕС на заседании в пятницу будут обсуждать два решения: об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономический блок санкций) и ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции против физлиц и организаций).
Заседание постпредов стран Евросоюза начнется в 09.30 по времени Брюсселя (10.30 мск).
В случае достижения постпредами договоренности по новому пакету мер против России, они поступят на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет опубликуют в официальном журнале ЕС, и он вступит в силу. Однако, скорее всего, достичь согласия по пакету на первом заседании не удастся, и дискуссии перенесут на следующие заседания.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЭкономикаРоссияУкраинаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
