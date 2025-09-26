https://ria.ru/20250926/sanktsii-2044455177.html

Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций. Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор. Страны ЕС на заседании в пятницу будут обсуждать два решения: об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономический блок санкций) и ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции против физлиц и организаций). Заседание постпредов стран Евросоюза начнется в 09.30 по времени Брюсселя (10.30 мск). В случае достижения постпредами договоренности по новому пакету мер против России, они поступят на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет опубликуют в официальном журнале ЕС, и он вступит в силу. Однако, скорее всего, достичь согласия по пакету на первом заседании не удастся, и дискуссии перенесут на следующие заседания. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

