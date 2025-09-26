https://ria.ru/20250926/sambo-2044715238.html

В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо - РИА Новости, 26.09.2025

В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко, еще один человек получил ранения,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T22:48:00+03:00

2025-09-26T22:48:00+03:00

2025-09-26T22:48:00+03:00

кривой рог

украина

днепропетровская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко, еще один человек получил ранения, сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на полицию Днепропетровской области. "В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. На место прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, другие профильные службы. Проводятся следственные действия для установления личности стрелявшего. В районе города введен оперативный план "Сирена". Вопрос о правовой классификации преступления пока решается, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250920/ukraina-2043220073.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, украина, днепропетровская область, происшествия