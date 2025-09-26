https://ria.ru/20250926/sambo-2044715238.html
В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо
В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо - РИА Новости, 26.09.2025
В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо
В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко, еще один человек получил ранения,... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко, еще один человек получил ранения, сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на полицию Днепропетровской области. "В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. На место прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, другие профильные службы. Проводятся следственные действия для установления личности стрелявшего. В районе города введен оперативный план "Сирена". Вопрос о правовой классификации преступления пока решается, говорится в сообщении.
