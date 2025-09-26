https://ria.ru/20250926/razgovor-2044585042.html
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах - РИА Новости, 26.09.2025
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах,... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба президента Казахстана. "Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.Они рассмотрели ход развития связей в сфере энергетики, промышленности и транспорта, а также в культурно-гуманитарной области.В пресс-службе добавили, что президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Кроме того, они затронули вопрос подготовки к предстоящему визиту Токаева в Россию. Глава Казахстана поделился с Путиным впечатлениями от участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
