https://ria.ru/20250926/razgovor-2044585042.html

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах - РИА Новости, 26.09.2025

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:55:00+03:00

2025-09-26T14:55:00+03:00

2025-09-26T17:23:00+03:00

в мире

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

оон

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщила пресс-служба президента Казахстана. "Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.Они рассмотрели ход развития связей в сфере энергетики, промышленности и транспорта, а также в культурно-гуманитарной области.В пресс-службе добавили, что президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Кроме того, они затронули вопрос подготовки к предстоящему визиту Токаева в Россию. Глава Казахстана поделился с Путиным впечатлениями от участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html

https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html

казахстан

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, оон, нью-йорк (город)