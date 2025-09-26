https://ria.ru/20250926/razgovor-2044583414.html

Путин и Токаев провели телефонный разговор

Путин и Токаев провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.09.2025

Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ход реализации договоренностей по укреплению... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:52:00+03:00

2025-09-26T14:52:00+03:00

2025-09-26T15:02:00+03:00

в мире

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg

АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера."Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев