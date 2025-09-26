https://ria.ru/20250926/razgovor-2044583414.html
Путин и Токаев провели телефонный разговор
АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера."Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
