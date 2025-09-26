Рейтинг@Mail.ru
Строительные работы ведутся на тестовом участке ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 26.09.2025
20:38 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/raboty-2044702990.html
Строительные работы ведутся на тестовом участке ВСМ Москва-Петербург
2025-09-26T20:38:00+03:00
2025-09-26T20:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043218953_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_225d4a5d86eb3d6ae62ca2a2ff288943.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания первого в России высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта. Участком для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал в начале июля 2025 года вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Он будет иметь протяженность около 129 километров, завершение строительства участка намечено на четвертый квартал 2027 года. "Ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери", - сообщили в инфоцентре. Общая протяженность маршрута экспериментального участка, добавили там, 129,5 километров. ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
© Фото : ВСМСтроительство ВСМ в районе станции Поварово, Московская область
Строительство ВСМ в районе станции Поварово, Московская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : ВСМ
Строительство ВСМ в районе станции Поварово, Московская область . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания первого в России высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
Участком для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал в начале июля 2025 года вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Он будет иметь протяженность около 129 километров, завершение строительства участка намечено на четвертый квартал 2027 года.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками
25 сентября, 19:39
"Ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери", - сообщили в инфоцентре.
Общая протяженность маршрута экспериментального участка, добавили там, 129,5 километров.
ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Кадры с коптера - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВСМ между Москвой и Петербургом будет иметь более 230 мостов и эстакад
20 сентября, 17:11
 
