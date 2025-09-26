https://ria.ru/20250926/pvo-2044455637.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
В Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на юге Воронежской области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, в регионе объявлена отмена... 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на юге Воронежской области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, в регионе объявлена отмена режима опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Воронежской области в 19.47 мск четверга. Он продлился более четырех часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО на юге Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.
