https://ria.ru/20250926/putin-2044686883.html
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе - РИА Новости, 26.09.2025
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:59:00+03:00
2025-09-26T18:59:00+03:00
2025-09-26T18:59:00+03:00
политика
россия
республика татарстан (татарстан)
москва
рустам минниханов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе. "Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Ну, а Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся", - сказал глава государства, обращаясь к Минниханову в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250926/putin-2044677416.html
россия
республика татарстан (татарстан)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика татарстан (татарстан), москва, рустам минниханов, владимир путин
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Москва, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе
Путин пожелал главе Татарстана Минниханову успехов в работе