Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе

Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе - РИА Новости, 26.09.2025

Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе. "Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Ну, а Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся", - сказал глава государства, обращаясь к Минниханову в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

