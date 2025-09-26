Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/putin-2044686883.html
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе - РИА Новости, 26.09.2025
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:59:00+03:00
2025-09-26T18:59:00+03:00
политика
россия
республика татарстан (татарстан)
москва
рустам минниханов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе. "Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Ну, а Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся", - сказал глава государства, обращаясь к Минниханову в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250926/putin-2044677416.html
россия
республика татарстан (татарстан)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика татарстан (татарстан), москва, рустам минниханов, владимир путин
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Москва, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Путин пожелал главе Татарстана успехов в работе

Путин пожелал главе Татарстана Минниханову успехов в работе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, пожелав ему успехов в работе.
"Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Ну, а Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся", - сказал глава государства, обращаясь к Минниханову в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин обратился к избранным главам регионов
Вчера, 18:43
 
ПолитикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала