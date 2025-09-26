Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 26.09.2025 (обновлено: 18:54 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin-2044677173.html
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана - РИА Новости, 26.09.2025
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана
Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:43:00+03:00
2025-09-26T18:54:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин.В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. Среди участников также был глава Татарстана Рустам Минниханов."Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250919/tatarstan-2042998734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, рустам минниханов
Владимир Путин, Экономика, Россия, Рустам Минниханов
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Путин: Татарстан показывает высокие темпы роста экономики и служит примером

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин.
В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. Среди участников также был глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы", - сказал Путин.
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Премьер-министр Татарстана и большинство вице-премьеров сохранили должности
19 сентября, 15:33
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала