Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

2025-09-26T18:43:00+03:00

2025-09-26T18:43:00+03:00

2025-09-26T18:54:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин.В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. Среди участников также был глава Татарстана Рустам Минниханов."Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы", - сказал Путин.

