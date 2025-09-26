https://ria.ru/20250926/putin-2044677173.html
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана - РИА Новости, 26.09.2025
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана
Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:43:00+03:00
2025-09-26T18:43:00+03:00
2025-09-26T18:54:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Татарстан показывает высокие темпы роста экономики, служит примером в развитии социальной сферы, сообщил президент России Владимир Путин.В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. Среди участников также был глава Татарстана Рустам Минниханов."Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250919/tatarstan-2042998734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, рустам минниханов
Владимир Путин, Экономика, Россия, Рустам Минниханов
Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана
Путин: Татарстан показывает высокие темпы роста экономики и служит примером