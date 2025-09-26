Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил медиков из Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 26.09.2025
16:40 26.09.2025
Путин наградил медиков из Белгородской и Курской областей
2025-09-26T16:40:00+03:00
2025-09-26T16:40:00+03:00
общество
белгородская область
россия
курская область
владимир путин
сергей кузнецов (архитектор)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами работников скорой помощи из Белгородской области и врачей центра медицины катастроф из Курской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медики удостоены госнаград за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях. Президент отметил водителя "скорой" Александра Скрупского и фельдшера Андрея Ярового из Белгородской области медалями "За спасение погибавших". Медалями Луки Крымского глава государства наградил нескольких врачей территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы. Этих наград удостоены Станислав Астанков, Дмитрий Делов, Евгений Журавлев и Сергей Кузнецов. Также медалью Луки Крымского президент отметил врача Чекмагушевской центральной районной больницы Лену Мухутдинову из Башкирии.
белгородская область
россия
курская область
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами работников скорой помощи из Белгородской области и врачей центра медицины катастроф из Курской области.
Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медики удостоены госнаград за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях.
Президент отметил водителя "скорой" Александра Скрупского и фельдшера Андрея Ярового из Белгородской области медалями "За спасение погибавших".
Медалями Луки Крымского глава государства наградил нескольких врачей территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы. Этих наград удостоены Станислав Астанков, Дмитрий Делов, Евгений Журавлев и Сергей Кузнецов. Также медалью Луки Крымского президент отметил врача Чекмагушевской центральной районной больницы Лену Мухутдинову из Башкирии.
ОбществоБелгородская областьРоссияКурская областьВладимир ПутинСергей Кузнецов (архитектор)
 
 
