https://ria.ru/20250926/putin-2044630940.html

Путин наградил медиков из Белгородской и Курской областей

Путин наградил медиков из Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 26.09.2025

Путин наградил медиков из Белгородской и Курской областей

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами работников скорой помощи из Белгородской области и врачей центра медицины катастроф из... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:40:00+03:00

2025-09-26T16:40:00+03:00

2025-09-26T16:40:00+03:00

общество

белгородская область

россия

курская область

владимир путин

сергей кузнецов (архитектор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами работников скорой помощи из Белгородской области и врачей центра медицины катастроф из Курской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медики удостоены госнаград за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях. Президент отметил водителя "скорой" Александра Скрупского и фельдшера Андрея Ярового из Белгородской области медалями "За спасение погибавших". Медалями Луки Крымского глава государства наградил нескольких врачей территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы. Этих наград удостоены Станислав Астанков, Дмитрий Делов, Евгений Журавлев и Сергей Кузнецов. Также медалью Луки Крымского президент отметил врача Чекмагушевской центральной районной больницы Лену Мухутдинову из Башкирии.

https://ria.ru/20250926/belousov-2044620397.html

https://ria.ru/20250915/putin-2042071398.html

белгородская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, белгородская область, россия, курская область, владимир путин, сергей кузнецов (архитектор)