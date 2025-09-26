https://ria.ru/20250926/putin-2044624512.html
Путин присвоил четырем россиянкам звание "Мать-героиня"
2025-09-26T16:27:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
новосибирская область
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил четырем россиянкам звание "Мать-героиня". Указ президента о присуждении государственных наград размещен на официальном портале опубликования правовых документов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Амиралиевой Разият Рамазановне, Республика Дагестан; Новолодской Татьяне Юрьевне, Новгородская область", - говорится в документе. Также звание присвоено Надежде Плотниковой из Новосибирской области и Анастасии Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.
