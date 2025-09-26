https://ria.ru/20250926/putin-2044593633.html
Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества
26.09.2025
Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового...
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества
