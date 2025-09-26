Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества - РИА Новости, 26.09.2025
15:19 26.09.2025
Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества
экономика
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
экономика, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию
Вчера, 15:05
 
