https://ria.ru/20250926/putin-2044565057.html

Гросси назвал свою беседу с Путиным важной

Гросси назвал свою беседу с Путиным важной - РИА Новости, 26.09.2025

Гросси назвал свою беседу с Путиным важной

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:04:00+03:00

2025-09-26T14:04:00+03:00

2025-09-26T14:22:00+03:00

владимир путин

в мире

украина

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044528517_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_6d76f8c50a750a04c6f47377ef406aae.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине."Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели".Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне."Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ