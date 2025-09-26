https://ria.ru/20250926/putin-2044565057.html
Гросси назвал свою беседу с Путиным важной
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине."Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели".Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне."Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.
