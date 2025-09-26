Визит Путина в КНР побудил к укреплению двухсторонних связей, заявил Новак

https://ria.ru/20250926/putin-2044545715.html

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению двусторонних связей, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак."Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.

