Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
11:44 26.09.2025 (обновлено: 12:11 26.09.2025)
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (79,5%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. В то же время не доверяют Путину 15,7% граждан РФ, а 14,3% негативно оценивают работу главы государства. Работу правительства России одобряют 50% респондентов, а не одобряют - 18,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% россиян, 19,1% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 7% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,5% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 15 по 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (79,5%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
В то же время не доверяют Путину 15,7% граждан РФ, а 14,3% негативно оценивают работу главы государства.
Работу правительства России одобряют 50% респондентов, а не одобряют - 18,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% россиян, 19,1% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 7% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,5% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 15 по 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
 
 
