https://ria.ru/20250926/putin-2044523468.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 26.09.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство россиян (79,5%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:44:00+03:00

2025-09-26T11:44:00+03:00

2025-09-26T12:11:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (79,5%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. В то же время не доверяют Путину 15,7% граждан РФ, а 14,3% негативно оценивают работу главы государства. Работу правительства России одобряют 50% респондентов, а не одобряют - 18,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% россиян, 19,1% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 7% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,5% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 15 по 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.

https://ria.ru/20250918/putin-2042732063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия