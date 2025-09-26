Путин провел встречу с Памфиловой

https://ria.ru/20250926/putin-2044492386.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой в Кремле, беседа состоялась в ночь с четверга на пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Памфилова доложит президенту об итогах прошедших в России выборов.Перед встречей с Памфиловой Путин провел в Кремле ряд двусторонних международных контактов, в том числе переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и беседу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

