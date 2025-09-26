Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума

https://ria.ru/20250926/putin-2044416138.html

Президент Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T00:40:00+03:00

2025-09-26T00:40:00+03:00

2025-09-26T05:02:00+03:00

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве.Встреча с главой МАГАТЭС Рафаэлем Гросси Владимир Путин обсудил взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии.Глава государства поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за визит и участие в форуме.Президент отметил, что сотрудничество налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности. Он подчеркнул, что Москва старается оказать агентству посильную помощь в решении важных задач и будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать его работу."Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством".Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси. Он добавил, что для него важно обсуждать с Москвой вопросы ядерной безопасности и нераспространения."Есть целый ряд других аспектов, таких, как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией".Выступая на заседании атомного форума, глава МАГАТЭ пригласил российскую делегацию принять участие в первой конференции по ядерной энергетике в Вене в декабре. Он также допустил возможность рассмотреть вопрос сотрудничества агентства с Новым банком развития БРИКС.Переговоры с премьером ЭфиопииС Абием Ахмедом российский лидер обсудил развитие двусторонних отношений."Эфиопия — наш давний, надежный партнер в Африке".Связи между государствами развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, добавил он. Стороны поддерживают постоянный контакт.Абий Ахмед поблагодарил Путина за теплый прием в Москве и выразил уверенность в том, что его визит укрепит сотрудничество двух стран. Он предложил российскому президенту провести следующую встречу в столице Эфиопии — Аддис-Абебе."Это будет исторически важное событие".Глава "Росатома" Алексей Лихачев обменялся с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом планом действий о развитии проекта АЭС на территории африканской страны.Как сообщила корпорация, документ предусматривает создание профильной рабочей группы для проработки проекта станции, подготовку дорожной карты, а также подписание межправительственного соглашения.Встреча с и. о. президента МьянмыПутин также провел переговоры с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном."Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения".Встреча, по мнению российского лидера, стала возможностью "сверить часы" и посмотреть, как развивается сотрудничество государств.И. о. президента Мьянмы поблагодарил за приглашение в Москву, а также анонсировал открытие генерального консульства страны во Владивостоке.Ранее на форуме Мин Аун Хлайн отметил, что Нейпьидо удалось достичь заметных успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией.Беседа с ПашиняномПосле полуночи президент провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.Стороны обсудили работу атомной электростанции в закавказской республике и различные аспекты двусторонних отношений."Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34 процентов от внешнего торгового оборота республики. На 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией — это рекордные показатели, это 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям".По словам Пашиняна, Ереван заинтересован в проектах малых АЭС и активно обсуждает их с Москвой.Он также согласился, что двусторонние отношения планомерно развиваются, и выразил надежду на рост взаимной торговли.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.

