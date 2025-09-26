Рейтинг@Mail.ru
Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума
00:40 26.09.2025 (обновлено: 05:02 26.09.2025)
Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума
Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума
Президент Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве.Встреча с главой МАГАТЭС Рафаэлем Гросси Владимир Путин обсудил взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии.Глава государства поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за визит и участие в форуме.Президент отметил, что сотрудничество налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности. Он подчеркнул, что Москва старается оказать агентству посильную помощь в решении важных задач и будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать его работу."Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством".Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси. Он добавил, что для него важно обсуждать с Москвой вопросы ядерной безопасности и нераспространения.&quot;Есть целый ряд других аспектов, таких, как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией&quot;.Выступая на заседании атомного форума, глава МАГАТЭ пригласил российскую делегацию принять участие в первой конференции по ядерной энергетике в Вене в декабре. Он также допустил возможность рассмотреть вопрос сотрудничества агентства с Новым банком развития БРИКС.Переговоры с премьером ЭфиопииС Абием Ахмедом российский лидер обсудил развитие двусторонних отношений."Эфиопия — наш давний, надежный партнер в Африке".Связи между государствами развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, добавил он. Стороны поддерживают постоянный контакт.Абий Ахмед поблагодарил Путина за теплый прием в Москве и выразил уверенность в том, что его визит укрепит сотрудничество двух стран. Он предложил российскому президенту провести следующую встречу в столице Эфиопии — Аддис-Абебе."Это будет исторически важное событие".Глава "Росатома" Алексей Лихачев обменялся с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом планом действий о развитии проекта АЭС на территории африканской страны.Как сообщила корпорация, документ предусматривает создание профильной рабочей группы для проработки проекта станции, подготовку дорожной карты, а также подписание межправительственного соглашения.Встреча с и. о. президента МьянмыПутин также провел переговоры с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном."Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения".Встреча, по мнению российского лидера, стала возможностью "сверить часы" и посмотреть, как развивается сотрудничество государств.И. о. президента Мьянмы поблагодарил за приглашение в Москву, а также анонсировал открытие генерального консульства страны во Владивостоке.Ранее на форуме Мин Аун Хлайн отметил, что Нейпьидо удалось достичь заметных успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией.Беседа с ПашиняномПосле полуночи президент провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.Стороны обсудили работу атомной электростанции в закавказской республике и различные аспекты двусторонних отношений."Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34 процентов от внешнего торгового оборота республики. На 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией — это рекордные показатели, это 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям".По словам Пашиняна, Ереван заинтересован в проектах малых АЭС и активно обсуждает их с Москвой.Он также согласился, что двусторонние отношения планомерно развиваются, и выразил надежду на рост взаимной торговли.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
Встреча Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Серия международных встреч в Кремле продолжается. Президент России принимает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
2025-09-26T00:40
true
PT0M18S
Путин: Россия стояла у истоков создания МАГАТЭ с 1957 года
Россия стояла у истоков создания МАГАТЭ с 1957 года, заявил Путин на встрече с Гросси в Кремле. "И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент. Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире.
2025-09-26T00:40
true
PT1M22S
Встреча Владимира Путина с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном
Владимир Путин проводит встречу с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном
2025-09-26T00:40
true
PT1M36S
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию переговоров по итогам Глобального атомного форума в Москве.

Встреча с главой МАГАТЭ

С Рафаэлем Гросси Владимир Путин обсудил взаимодействие России с Международным агентством по атомной энергии.
Глава государства поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за визит и участие в форуме.
Президент отметил, что сотрудничество налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности. Он подчеркнул, что Москва старается оказать агентству посильную помощь в решении важных задач и будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать его работу.
«
"Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси. Он добавил, что для него важно обсуждать с Москвой вопросы ядерной безопасности и нераспространения.
«

"Есть целый ряд других аспектов, таких, как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума Мировая атомная неделя
Рафаэль Гросси
глава МАГАТЭ
Выступая на заседании атомного форума, глава МАГАТЭ пригласил российскую делегацию принять участие в первой конференции по ядерной энергетике в Вене в декабре. Он также допустил возможность рассмотреть вопрос сотрудничества агентства с Новым банком развития БРИКС.

Переговоры с премьером Эфиопии

С Абием Ахмедом российский лидер обсудил развитие двусторонних отношений.
«
"Эфиопия — наш давний, надежный партнер в Африке".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Связи между государствами развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, добавил он. Стороны поддерживают постоянный контакт.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи
Абий Ахмед поблагодарил Путина за теплый прием в Москве и выразил уверенность в том, что его визит укрепит сотрудничество двух стран. Он предложил российскому президенту провести следующую встречу в столице Эфиопии — Аддис-Абебе.
«
"Это будет исторически важное событие".
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
Абий Ахмед
премьер Эфиопии
Глава "Росатома" Алексей Лихачев обменялся с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом планом действий о развитии проекта АЭС на территории африканской страны.
Как сообщила корпорация, документ предусматривает создание профильной рабочей группы для проработки проекта станции, подготовку дорожной карты, а также подписание межправительственного соглашения.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос на церемонии подписания Плана действий между "Росатомом" и Электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС в Эфиопии
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос на церемонии подписания Плана действий между Росатомом и Электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос на церемонии подписания Плана действий между "Росатомом" и Электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС в Эфиопии

Встреча с и. о. президента Мьянмы

Путин также провел переговоры с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.
«
"Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Встреча, по мнению российского лидера, стала возможностью "сверить часы" и посмотреть, как развивается сотрудничество государств.
И. о. президента Мьянмы поблагодарил за приглашение в Москву, а также анонсировал открытие генерального консульства страны во Владивостоке.
Ранее на форуме Мин Аун Хлайн отметил, что Нейпьидо удалось достичь заметных успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией.

Беседа с Пашиняном

После полуночи президент провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.
Стороны обсудили работу атомной электростанции в закавказской республике и различные аспекты двусторонних отношений.
«
"Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34 процентов от внешнего торгового оборота республики. На 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией — это рекордные показатели, это 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
По словам Пашиняна, Ереван заинтересован в проектах малых АЭС и активно обсуждает их с Москвой.
Он также согласился, что двусторонние отношения планомерно развиваются, и выразил надежду на рост взаимной торговли.
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
