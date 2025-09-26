Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при сходе вагонов на ж/д в Приамурье выросло до трех - РИА Новости, 26.09.2025
09:04 26.09.2025
Число погибших при сходе вагонов на ж/д в Приамурье выросло до трех
амурская область
россия
тындинский район
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября на перегоне Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. "На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.
амурская область
россия
тындинский район
амурская область, россия, тындинский район, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, происшествия
Амурская область, Россия, Тындинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога, Происшествия
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramПоследствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 19 сентября на перегоне Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером.
"На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Место взрыва недалеко от станции Плюсса в Псковской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях
Вчера, 08:48
 
Амурская областьРоссияТындинский районСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорогаПроисшествия
 
 
