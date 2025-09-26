https://ria.ru/20250926/priamure--2044492617.html

Число погибших при сходе вагонов на ж/д в Приамурье выросло до трех

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября на перегоне Последствия схода вагонов и крана с рельсов в Амурской области139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. "На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.

