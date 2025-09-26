https://ria.ru/20250926/potoki-2044487035.html

Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Три года прошло со дня диверсии на трубопроводах "Северного потока", однако виновные до сих пор не привлечены к ответу, а Россию так и не допустили к расследованию; агентство РИА Новости приводит самые запоминающиеся заявления по теме этой дерзкой террористической акции, звучавшие за все это время от разных сторон. Вечером 26 сентября 2022 года сейсмологическая станция на датском острове Борнхольм в Балтийском море зафиксировала толчки, характерные для подводных взрывов. Компании-операторы сообщили о резком падении давления в обеих нитках "Северного потока" и одной из ниток "Северного потока 2" недалеко от острова. Причины, по утверждению компаний были неизвестны, однако премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" "явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности". Позднее выяснилось, что трубопроводы были взорваны. Мелочь, а приятно На следующий день после инцидента нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский (на тот момент экс-глава МИД и экс-министр национальной обороны) написал в Twitter: "Маленькая вещь, но так радует. Спасибо, США". Слова польского политика не остались незамеченными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте. "Это не может остаться без реакции", - заявила она. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на "Северных потоках", отметив, что "вопросов очень много". Через пару дней – 29 сентября Сикорский решил удалить слова благодарности США, заменив их комментарием "Мелочь, а приятно" под фотографией Балтийского моря, где произошли взрывы. За это его подняли на смех пользователи соцсетей. Сам же комментарий стал одним из косвенных доказательств, указывающих на причастность США к данному теракту. Нырнем и выясним На следующий день, 30 сентября 2022 года, тогдашний президент США Джо Байден назвал произошедшее "преднамеренным актом диверсии" и поспешил обвинить русских в дезинформации. "В должное время, когда ситуация успокоится, мы нырнём и выясним, что конкретно случилось", - заявлял он, обещая, что США вместе с союзниками "докопаются до правды". Впоследствии Штаты и их союзники настаивали на том, что для выявления истины достаточно расследований, открытых Германией, Данией и Швецией. Эти расследования не принесли никаких результатов по сей день, а Россия до них так и не была допущена. В феврале 2024 года правоохранительные органы Дании и Швеции прекратили расследования. Единственный подозреваемый – США В феврале 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил, что ответственность за диверсию лежит на руководстве США и стран НАТО. Со ссылкой на источник лауреат Пулитцеровской премии написал, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили летом 2022 года во время учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке Норвегии. Решение, по его данным, принимал лично Байден. "Единственным подозреваемым… были США. Если вы знаете что-нибудь об истории газопровода, о нефтяном бизнесе, как знаю я", - говорил Херш телеканалу CGTN. В беседе с China Daily он пояснял: "Президент Байден боялся, что канцлер Шольц не хотел поставлять больше оружия (Украине – ред.). Не знаю, был ли это гнев или наказание, но результатом стало то, что крупный источник энергии в Европу был отрезан". Расследование Херша прокомментировал президент РФ Владимир Путин. "Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован службами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", - заявил российский лидер в марте 2023 года. "То, что это теракт, - это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали", - заявил Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" "Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - добавил он. Версию о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами российский лидер назвал "полной чушью". По его словам, взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. Тем не менее, теорию о причастности украинских граждан к теракту продолжают будировать на Западе и по сей день. В августе 2025 года итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры задержали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого ФРГ считает координатором диверсии. Суд в Болонье подтвердил арест, и Кузнецов был помещён в тюрьму Римини, отказавшись от добровольной выдачи в Германию. На этот эпизод отреагировал в свою очередь Херш в разговоре с РИА Новости 10 сентября 2025 года: "Я написал то, что написал", - сказал журналист, оставив без изменений свою изначальную версию о причастности США. Это была не Россия В апреле 2023 года Дональд Трамп, находившийся тогда в оппозиции, в эфире Fox News отказался прямо озвучить, кто стоит за подрывом. "Я не хочу впутывать нашу страну в трудности, поэтому не буду отвечать", - заявил он тогда. При этом Трамп добавил: "Я могу сказать, кто этого не делал. Это Россия. Когда начали обвинять Россию, говорили, что Россия взорвала свой трубопровод… Это была не Россия". Уже в мае 2025 года, будучи президентом, он подчеркнул, что без официального расследования может узнать правду через свои каналы: "Вероятно, если я спрошу определённых людей, я смогу вам сказать, кто взорвал газопроводы, не тратя много денег на расследование". Это государственный терроризм В октябре 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения западных стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток". "Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании – ред.) атаки на трубопровод "Северный поток", - подчеркнул тогда министр. "Это в самом деле скандал, потому что если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так", - указал Сийярто. Москве надоели вбросы Россия с самого начала призывала западные страны проводить прозрачное расследование, однако, как неоднократно заявляли в Москве, получила лишь "вбросы для отвода глаз". "Потому что вбросы, которые мы видим через западные СМИ о том, что якобы “Северный поток” взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного - чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков", - говорила в 2024 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В том же году, комментируя новые американские санкции, Захарова отмечала: "Если и вводить против кого-то санкции в связи с “Северными потоками”, так это надо делать против Байдена и Нуланд - к уничтожению данного проекта призывали именно они". Осенью 2025-го Захарова заявила, что задержание украинца "как раз под годовщину теракта" призвано лишь отвлечь внимание: "Оно не позволяет установить полную картину произошедшего и не даёт ответ на ключевой вопрос - кто является заказчиком и организатором диверсии". Между тем мейнстрим медиа на Западе упорно продолжают игнорировать версию Херша. Этот феномен попытался объяснить экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, расследование Херша является просто "неудобной правдой". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

