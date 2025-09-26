https://ria.ru/20250926/politico-2044488563.html

ЕК предложила использовать российские активы для кредита Украине

ЕК предложила использовать российские активы для кредита Украине

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Еврокомиссия может использовать российские активы для выделения Киеву кредита на 140 миллиардов евро, пишет Politico.

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Еврокомиссия может использовать российские активы для выделения Киеву кредита на 140 миллиардов евро, пишет Politico."Европейская комиссия предложила использовать находящиеся под санкциями российские деньги для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро", — сообщила газета со ссылкой на документ ЕК.По данным издания, это предложение донесли до стран — членов ЕС перед сегодняшней встречей послов.С идеей предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов выступил в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц.Как утверждал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ЕК хочет финансировать Киев через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы уже в 2026 году.Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит". По ее словам, Украина вернет его только после того, как "Россия выплатит репарации".Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования, выдвигаемые Москве со стороны Киева, носят демагогический характер.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

