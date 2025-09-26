https://ria.ru/20250926/otravlenie-2044533329.html

СК попросит арестовать фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем

2025-09-26T12:14:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Двое подозреваемых - мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения - задержаны в Ленобласти по делу о смертельном отравлении алкоголем, следствие будет ходатайствовать об их аресте, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Проведенным к настоящему моменту комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения, которые подозреваются в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции, от которой последовала их смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе СУСК.

