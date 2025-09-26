Рейтинг@Mail.ru
В Орле на территории недействующего аэропорта нашли авиабомбу времен войны - РИА Новости, 26.09.2025
16:34 26.09.2025
В Орле на территории недействующего аэропорта нашли авиабомбу времен войны
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов нашли в Орле на территории недействующего аэропорта, взрывотехники вывезли её для уничтожения, сообщили в региональном ГУ МЧС. "При проведении земляных работ на территории недействующего аэропорта "Орел-Южный" был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место была незамедлительно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. При проведении работ спасателями-взрывниками из земли была извлечена авиабомба массой 250 килограммов", – говорится в сообщении. Взрывоопасный предмет вывезли в специально оборудованное место для уничтожения, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что аэропорт "Южный" в Орле в настоящее время находится на реконструкции, его планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. В рамках реконструкции проведут обновление взлетно-посадочной полосы, перрона и здания аэровокзала. Аэропорт находится в шести километрах от Орла, построен в 1930-х годах, был базовым для авиакомпании "Трансаэро" в 1990-х и не работает с 2010 года. После завершения работ орловский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Sukhoi Superjet-100, вертолеты класса Ми-8. Жители смогут летать из Орла в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и в другие регионы России.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов нашли в Орле на территории недействующего аэропорта, взрывотехники вывезли её для уничтожения, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"При проведении земляных работ на территории недействующего аэропорта "Орел-Южный" был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место была незамедлительно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. При проведении работ спасателями-взрывниками из земли была извлечена авиабомба массой 250 килограммов", – говорится в сообщении.
Взрывоопасный предмет вывезли в специально оборудованное место для уничтожения, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Южный" в Орле в настоящее время находится на реконструкции, его планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. В рамках реконструкции проведут обновление взлетно-посадочной полосы, перрона и здания аэровокзала.
Аэропорт находится в шести километрах от Орла, построен в 1930-х годах, был базовым для авиакомпании "Трансаэро" в 1990-х и не работает с 2010 года. После завершения работ орловский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Sukhoi Superjet-100, вертолеты класса Ми-8. Жители смогут летать из Орла в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и в другие регионы России.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Курилах нашли неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ
13 августа, 05:45
 
ПроисшествияОрелМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТрансаэроSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Ми-8 АМТШ
 
 
