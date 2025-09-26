https://ria.ru/20250926/nauka-2044623876.html

В России названы имена лучших молодых ученых

В России названы имена лучших молодых ученых

САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. В России завершился X Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Юбилейный форум, проходивший в Саратове, собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых.Председатель программного комитета форума, первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов в интервью РИА Новости рассказал, что форум был создан в 2014 году по инициативе Минобрнауки России и "ученых-мегагрантников", которые видят свою миссию в том, чтобы передавать научный опыт талантливой молодежи."Это работает! В этом году форум стал юбилейным, и мы видим огромное количество ярких работ по самым разным дисциплинам. Многие опираются на научные разработки лабораторий, созданных по программе мегагрантов", — отметил он.По его оценкам, работы, представленные на конкурс, носят все более прикладной характер и дают возможность молодым ученым "выйти в свет", чтобы предприятия реального сектора ухватились за научные идеи, которые сильно помолодели последние годы.В секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" победу одержала аспирантка Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Тумас Айна с работой "Заражение промысловых видов моллюсков паразитическими микроводорослями"."Всем известно, что Дальний Восток славится своими аквакультурными хозяйствами. Пять лет назад моя научная группа обнаружила зеленых промысловых моллюсков, которые имеют большую пищевую ценность в Китае", — рассказала победительница. По ее словам, у ученых возник вопрос: "Почему же моллюски зеленеют?"."В ходе нашей работы выяснилось, что моллюски заражены паразитами-микроводорослям", - отметила она, пояснив, что они опасны не из-за токсинов, выделяемых во время цветения, а тем, что проникают внутрь моллюска, вызывая разрушение тканей. Кроме того, по ее словам, из-за зеленого окраса моллюски имеют непрезентабельный вид и непригодны для продажи.В настоящее время научная группа разрабатывает методы лечения зеленых промысловых моллюсков, чтобы обезопасить людей, которые занимаются самостоятельным выловом, и сохранить экосистему.Аспирантка Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Татьяна Рохманка заняла второе место в секции "Химия и химические технологии" с разработкой высокоэффективных мембран из полиалкилметилсилоксанов для разделения углеводородных газов."Это новая полимерная мембрана из силиконового каучука, которая позволяет эффективно выделить ценные углеводороды из природного и попутного нефтяных газов (ПНГ). Мы отработали методику синтеза и подобрали сшитую структуру полимера таким образом, чтобы достичь наилучших транспортных и разделительных свойств мембраны", - рассказала она. По словам химика, это приводит к стабилизации транспортных свойств мембран и уменьшению энергозатрат на процесс выделения углеводородов. "В сравнении с импортными мембранами наша разработка позволяет снизить энергозатраты на кондиционирование природного и попутного нефтяных газов практически в 5 раз", — подчеркнула Татьяна Рохманка.Она пояснила, что примерно четверть добываемого попутного нефтяного газа сжигается, и это представляет из себя серьезную экологическую проблему. "Мы предлагаем не сжигать эти продукты, а возвращать в производственный цикл, поскольку на их основе производят краски, полимеры, растворители и пр.", — добавила ученая.В секции "Информационные технологии и математика" победил аспирант Московского физико-технического института Кирилл Глинский. Он применил методы машинного обучения для обеспечения сверхнадежной связи с малой задержкой в перспективных сотовых сетях."Многие думают о сотовой связи в контексте "позвонить или посмотреть видео в поезде". Но на самом деле сотовая связь способна на гораздо большее, например, управлять беспилотными грузовиками или помогать в телемедицине", — отметил молодой ученый. На этом фоне, по его словам, обеспечение сверхнадежной связи с малой задержкой становится ключевым направлением в развитии мобильной связи пятого поколения (5G)."В рамках своей работы я предложил ряд алгоритмов на основе машинного обучения, которые помогают сохранять высокую надежность связи и обеспечивают низкие задержки даже в условиях очень быстрого передвижения пользователя, например, если человек едет в автомобиле", — сообщил он, подчеркнув, что по сравнению с существующими алгоритмами использование методов ИИ позволяет до двух раз увеличить емкость сети.

наука, университетская наука, россия, саратов, дальний восток, сергей салихов, российская академия наук, мисис, московский физико-технический институт, общество, форум