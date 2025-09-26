В России названы имена лучших молодых ученых

Рейтинг@Mail.ru
САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. В России завершился X Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Юбилейный форум, проходивший в Саратове, собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых.Председатель программного комитета форума, первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов в интервью РИА Новости рассказал, что форум был создан в 2014 году по инициативе Минобрнауки России и "ученых-мегагрантников", которые видят свою миссию в том, чтобы передавать научный опыт талантливой молодежи."Это работает! В этом году форум стал юбилейным, и мы видим огромное количество ярких работ по самым разным дисциплинам. Многие опираются на научные разработки лабораторий, созданных по программе мегагрантов", — отметил он.По его оценкам, работы, представленные на конкурс, носят все более прикладной характер и дают возможность молодым ученым "выйти в свет", чтобы предприятия реального сектора ухватились за научные идеи, которые сильно помолодели последние годы.В секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" победу одержала аспирантка Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Тумас Айна с работой "Заражение промысловых видов моллюсков паразитическими микроводорослями"."Всем известно, что Дальний Восток славится своими аквакультурными хозяйствами. Пять лет назад моя научная группа обнаружила зеленых промысловых моллюсков, которые имеют большую пищевую ценность в Китае", — рассказала победительница. По ее словам, у ученых возник вопрос: "Почему же моллюски зеленеют?"."В ходе нашей работы выяснилось, что моллюски заражены паразитами-микроводорослям", - отметила она, пояснив, что они опасны не из-за токсинов, выделяемых во время цветения, а тем, что проникают внутрь моллюска, вызывая разрушение тканей. Кроме того, по ее словам, из-за зеленого окраса моллюски имеют непрезентабельный вид и непригодны для продажи.В настоящее время научная группа разрабатывает методы лечения зеленых промысловых моллюсков, чтобы обезопасить людей, которые занимаются самостоятельным выловом, и сохранить экосистему.Аспирантка Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Татьяна Рохманка заняла второе место в секции "Химия и химические технологии" с разработкой высокоэффективных мембран из полиалкилметилсилоксанов для разделения углеводородных газов."Это новая полимерная мембрана из силиконового каучука, которая позволяет эффективно выделить ценные углеводороды из природного и попутного нефтяных газов (ПНГ). Мы отработали методику синтеза и подобрали сшитую структуру полимера таким образом, чтобы достичь наилучших транспортных и разделительных свойств мембраны", - рассказала она. По словам химика, это приводит к стабилизации транспортных свойств мембран и уменьшению энергозатрат на процесс выделения углеводородов. "В сравнении с импортными мембранами наша разработка позволяет снизить энергозатраты на кондиционирование природного и попутного нефтяных газов практически в 5 раз", — подчеркнула Татьяна Рохманка.Она пояснила, что примерно четверть добываемого попутного нефтяного газа сжигается, и это представляет из себя серьезную экологическую проблему. "Мы предлагаем не сжигать эти продукты, а возвращать в производственный цикл, поскольку на их основе производят краски, полимеры, растворители и пр.", — добавила ученая.В секции "Информационные технологии и математика" победил аспирант Московского физико-технического института Кирилл Глинский. Он применил методы машинного обучения для обеспечения сверхнадежной связи с малой задержкой в перспективных сотовых сетях."Многие думают о сотовой связи в контексте "позвонить или посмотреть видео в поезде". Но на самом деле сотовая связь способна на гораздо большее, например, управлять беспилотными грузовиками или помогать в телемедицине", — отметил молодой ученый. На этом фоне, по его словам, обеспечение сверхнадежной связи с малой задержкой становится ключевым направлением в развитии мобильной связи пятого поколения (5G)."В рамках своей работы я предложил ряд алгоритмов на основе машинного обучения, которые помогают сохранять высокую надежность связи и обеспечивают низкие задержки даже в условиях очень быстрого передвижения пользователя, например, если человек едет в автомобиле", — сообщил он, подчеркнув, что по сравнению с существующими алгоритмами использование методов ИИ позволяет до двух раз увеличить емкость сети.
САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. В России завершился X Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" и объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Юбилейный форум, проходивший в Саратове, собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых.
Председатель программного комитета форума, первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов в интервью РИА Новости рассказал, что форум был создан в 2014 году по инициативе Минобрнауки России и "ученых-мегагрантников", которые видят свою миссию в том, чтобы передавать научный опыт талантливой молодежи.
«
"Это работает! В этом году форум стал юбилейным, и мы видим огромное количество ярких работ по самым разным дисциплинам. Многие опираются на научные разработки лабораторий, созданных по программе мегагрантов", — отметил он.
По его оценкам, работы, представленные на конкурс, носят все более прикладной характер и дают возможность молодым ученым "выйти в свет", чтобы предприятия реального сектора ухватились за научные идеи, которые сильно помолодели последние годы.
В секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" победу одержала аспирантка Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Тумас Айна с работой "Заражение промысловых видов моллюсков паразитическими микроводорослями".
"Всем известно, что Дальний Восток славится своими аквакультурными хозяйствами. Пять лет назад моя научная группа обнаружила зеленых промысловых моллюсков, которые имеют большую пищевую ценность в Китае", — рассказала победительница. По ее словам, у ученых возник вопрос: "Почему же моллюски зеленеют?".
"В ходе нашей работы выяснилось, что моллюски заражены паразитами-микроводорослям", - отметила она, пояснив, что они опасны не из-за токсинов, выделяемых во время цветения, а тем, что проникают внутрь моллюска, вызывая разрушение тканей. Кроме того, по ее словам, из-за зеленого окраса моллюски имеют непрезентабельный вид и непригодны для продажи.
В настоящее время научная группа разрабатывает методы лечения зеленых промысловых моллюсков, чтобы обезопасить людей, которые занимаются самостоятельным выловом, и сохранить экосистему.
Аспирантка Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Татьяна Рохманка заняла второе место в секции "Химия и химические технологии" с разработкой высокоэффективных мембран из полиалкилметилсилоксанов для разделения углеводородных газов.
"Это новая полимерная мембрана из силиконового каучука, которая позволяет эффективно выделить ценные углеводороды из природного и попутного нефтяных газов (ПНГ). Мы отработали методику синтеза и подобрали сшитую структуру полимера таким образом, чтобы достичь наилучших транспортных и разделительных свойств мембраны", - рассказала она. По словам химика, это приводит к стабилизации транспортных свойств мембран и уменьшению энергозатрат на процесс выделения углеводородов. "В сравнении с импортными мембранами наша разработка позволяет снизить энергозатраты на кондиционирование природного и попутного нефтяных газов практически в 5 раз", — подчеркнула Татьяна Рохманка.
Она пояснила, что примерно четверть добываемого попутного нефтяного газа сжигается, и это представляет из себя серьезную экологическую проблему. "Мы предлагаем не сжигать эти продукты, а возвращать в производственный цикл, поскольку на их основе производят краски, полимеры, растворители и пр.", — добавила ученая.
В секции "Информационные технологии и математика" победил аспирант Московского физико-технического института Кирилл Глинский. Он применил методы машинного обучения для обеспечения сверхнадежной связи с малой задержкой в перспективных сотовых сетях.
"Многие думают о сотовой связи в контексте "позвонить или посмотреть видео в поезде". Но на самом деле сотовая связь способна на гораздо большее, например, управлять беспилотными грузовиками или помогать в телемедицине", — отметил молодой ученый. На этом фоне, по его словам, обеспечение сверхнадежной связи с малой задержкой становится ключевым направлением в развитии мобильной связи пятого поколения (5G).
"В рамках своей работы я предложил ряд алгоритмов на основе машинного обучения, которые помогают сохранять высокую надежность связи и обеспечивают низкие задержки даже в условиях очень быстрого передвижения пользователя, например, если человек едет в автомобиле", — сообщил он, подчеркнув, что по сравнению с существующими алгоритмами использование методов ИИ позволяет до двух раз увеличить емкость сети.
 
