Международный инклюзивный форум креативных индустрий стартовал в Москве

Международный инклюзивный форум креативных индустрий стартовал в Москве - РИА Новости, 26.09.2025

Международный инклюзивный форум креативных индустрий стартовал в Москве

Международный инклюзивный форум креативных индустрий, организованный АНО "Евразия" совместно с благотворительным фондом "Семейная в помощь", стартовал в Москве... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный инклюзивный форум креативных индустрий, организованный АНО "Евразия" совместно с благотворительным фондом "Семейная в помощь", стартовал в Москве в пятницу, сообщили в пресс-службе организации. "В российской столице 26 сентября стартовал Международный инклюзивный форум креативных индустрий (МИФКИ), организованный АНО "Евразия" совместно с благотворительным фондом "Семейная в помощь". Художественный руководитель проекта - заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин", - сказано в сообщении. Как отметили в пресс-службе, форум продлится до 29 сентября, его целью является создание единого инклюзивного пространства стран Евразии и расширение межкультурных связей. Событие собрало около тысячи человек из России, в том числе из ДНР, ЛНР, а также стран СНГ, Абхазии и Грузии. "Всю свою жизнь я наблюдала, какую невероятную силу способны дарить искусство и творчество, как они стирают любые, даже казавшиеся непреодолимыми границы. Отправной точкой стало знакомство с детской инклюзивной студией "Сны Алисы". Я видела, как на сцене под светом софитов дети с особенностями развития творили настоящее чудо. Такая работа должна быть системной. МИФКИ — важнейший шаг в этом направлении. На этом международном форуме особенные дети со всего континента смогут раскрыть свой потенциал под руководством опытных наставников. Я верю, что именно такие проекты строят будущее, в котором главными ценностями становятся доброта, талант и человечность", - отметила Жасмин. В пресс-службе АНО "Евразия" сообщили, что в ближайшее время организация планирует открыть специализированные центры для особенных детей в Москве, а также в Бишкеке и Нарыне в Киргизии. "Эти проекты станут важным шагом в расширении инфраструктуры инклюзивного образования на евразийском пространстве", - добавляется в сообщении. "Международные конкурсы и проекты "Евразии" помогают ребятам континента найти единомышленников, узнать больше о культуре России, отдохнуть у моря и, главное, подружиться. Активная и неравнодушная молодежь участвует в наших волонтерских и патриотических программах, приезжает в Россию, чтобы самой составить о ней свое мнение", - подчеркнул вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.

