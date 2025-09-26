Международный инклюзивный форум креативных индустрий стартовал в Москве
В Москве стартовал Международный инклюзивный форум креативных индустрий
Певица Жасмин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный инклюзивный форум креативных индустрий, организованный АНО "Евразия" совместно с благотворительным фондом "Семейная в помощь", стартовал в Москве в пятницу, сообщили в пресс-службе организации.
"В российской столице 26 сентября стартовал Международный инклюзивный форум креативных индустрий (МИФКИ), организованный АНО "Евразия" совместно с благотворительным фондом "Семейная в помощь". Художественный руководитель проекта - заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин", - сказано в сообщении.
"Всю свою жизнь я наблюдала, какую невероятную силу способны дарить искусство и творчество, как они стирают любые, даже казавшиеся непреодолимыми границы. Отправной точкой стало знакомство с детской инклюзивной студией "Сны Алисы". Я видела, как на сцене под светом софитов дети с особенностями развития творили настоящее чудо. Такая работа должна быть системной. МИФКИ — важнейший шаг в этом направлении. На этом международном форуме особенные дети со всего континента смогут раскрыть свой потенциал под руководством опытных наставников. Я верю, что именно такие проекты строят будущее, в котором главными ценностями становятся доброта, талант и человечность", - отметила Жасмин.
"Эти проекты станут важным шагом в расширении инфраструктуры инклюзивного образования на евразийском пространстве", - добавляется в сообщении.
"Международные конкурсы и проекты "Евразии" помогают ребятам континента найти единомышленников, узнать больше о культуре России, отдохнуть у моря и, главное, подружиться. Активная и неравнодушная молодежь участвует в наших волонтерских и патриотических программах, приезжает в Россию, чтобы самой составить о ней свое мнение", - подчеркнул вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
