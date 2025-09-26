https://ria.ru/20250926/magate-2044654206.html
Гросси в понедельник в Киеве обсудит Запорожскую АЭС
Гросси в понедельник в Киеве обсудит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.09.2025
Гросси в понедельник в Киеве обсудит Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Киеве обсудит тему Запорожской АЭС с руководством кабинета министров Украины, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Киеве обсудит тему Запорожской АЭС с руководством кабинета министров Украины, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я знаю, что на понедельник запланированы консультации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с руководством правительства Украины", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе", комментируя ситуацию с обстрелами ВСУ территории Запорожской АЭС и города Энергодара.
