Разрыв Ираном связей с МАГАТЭ приведет к пику напряженности, считает Гросси

Разрыв Ираном связей с МАГАТЭ приведет к пику напряженности, считает Гросси

2025-09-26T15:49:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Разрыв Ираном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) приведет к скачку международной напряжённости, считает глава агентства Рафаэль Гросси. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана, сообщила ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление иранского Совбеза. "Если (иранские власти - ред.) решат оборвать сотрудничество с МАГАТЭ, несомненно, будет ещё один пик международной напряженности", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".

