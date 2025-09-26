Рейтинг@Mail.ru
Разрыв Ираном связей с МАГАТЭ приведет к пику напряженности, считает Гросси
15:49 26.09.2025 (обновлено: 16:45 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/magate-2044606380.html
Разрыв Ираном связей с МАГАТЭ приведет к пику напряженности, считает Гросси
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Разрыв Ираном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) приведет к скачку международной напряжённости, считает глава агентства Рафаэль Гросси. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана, сообщила ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление иранского Совбеза. "Если (иранские власти - ред.) решат оборвать сотрудничество с МАГАТЭ, несомненно, будет ещё один пик международной напряженности", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".
Разрыв Ираном связей с МАГАТЭ приведет к пику напряженности, считает Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Разрыв Ираном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) приведет к скачку международной напряжённости, считает глава агентства Рафаэль Гросси.
Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана, сообщила ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление иранского Совбеза.
"Если (иранские власти - ред.) решат оборвать сотрудничество с МАГАТЭ, несомненно, будет ещё один пик международной напряженности", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы
