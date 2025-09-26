https://ria.ru/20250926/lihachev-2044648567.html

Лихачев рассказал, как Гросси мог бы повлиять на ООН на посту генсека

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказал бы положительное влияние на ООН на посту ее генсека, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Человек, который смог найти баланс в такой сложной конструкции (как МАГАТЭ - ред.), оказал бы положительное влияние на главный международный форум планеты", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".

