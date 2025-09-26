Рейтинг@Mail.ru
17:30 26.09.2025
Лихачев рассказал, как Гросси мог бы повлиять на ООН на посту генсека
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
оон
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказал бы положительное влияние на ООН на посту ее генсека, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Человек, который смог найти баланс в такой сложной конструкции (как МАГАТЭ - ред.), оказал бы положительное влияние на главный международный форум планеты", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказал бы положительное влияние на ООН на посту ее генсека, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Человек, который смог найти баланс в такой сложной конструкции (как МАГАТЭ - ред.), оказал бы положительное влияние на главный международный форум планеты", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле
