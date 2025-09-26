https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html

Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя

2025-09-26T16:20:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Продавцам суррогатного алкоголя в Ленинградской области может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. По предварительным данным МВД, пенсионер из деревни Гостицы покупал спирт у знакомой из соседней деревни, разводил его водой и продавал односельчанам. Их обоих задержали, из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры. "Статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - отметил юрист. Хаминский уточнил, что помимо причинения смерти по неосторожности фигурантам дела могут вменить и незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. "Если будет установлено, что отравление вызвано метиловым спиртом, а обвиняемые заведомо знали о его использовании в производстве спиртосодержащей продукции, их могут привлечь по статье 234.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот метилового спирта (метанола), метанолсодержащих жидкостей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае им грозит уже лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", - заключил юрист.

