Задержанный по делу об отравлении алкоголем был осужден ранее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, в апреле 2020 года уже получил штраф за продажу водно-спиртовой смеси, следует из материалов Сланцевского горсуда. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. По предварительным данным МВД, пенсионер из деревни Гостицы покупал спирт у знакомой из соседней деревни, разводил его водой и продавал односельчанам. Их обоих задержали, из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры. Источник в оперативных службах региона уточнил РИА Новости, что одним из подозреваемых является житель Ленобласти Николай Бойцов. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. Согласно данным на сайте Сланцевского городского суда, в апреле 2020 года местный житель, персональные данные которого совпадают с данными подозреваемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем, уже привлекался к ответственности по административной статье о незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (часть 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ). Тогда Бойцов получил 2 тысячи рублей штрафа. Как уточняется в постановлении суда, Бойцов за 100 рублей продал поллитровую бутылку с жидкостью, которая, по заключению экспертов, представляла собой "водно-спиртовую смесь, изготовленную на основе этилового спирта". "Объемная доля этилового спирта в представленной жидкости составляет 41,4%", - отмечается в постановлении, где указывается также, что Бойцов на заседание суда тогда не явился.

