10:21 26.09.2025 (обновлено: 14:33 26.09.2025)
В Ленинградской области задержали подозреваемого в продаже контрафакта
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый в продаже спиртовой жидкости, после употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы, задержан в Ленинградской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее прокуратура Ленобласти сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе, семь человек скончались."В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - написала Волк в Telegram-канале.
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый в продаже спиртовой жидкости, после употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы, задержан в Ленинградской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе, семь человек скончались.
Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - написала Волк в Telegram-канале.
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
17 сентября, 09:01
 
