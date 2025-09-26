https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044508691.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в продаже контрафакта
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый в продаже спиртовой жидкости, после употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы, задержан в Ленинградской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее прокуратура Ленобласти сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе, семь человек скончались."В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - написала Волк в Telegram-канале.
