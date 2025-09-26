Руссо подаст иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова
Руссо подаст иск к экс-охраннику Исмаилова, который участвовал в его похищении
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде
Тархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Защита певца Авраама Руссо подаст иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, который участвовал в его похищении, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
Ранее присяжные оправдали Эльдукаева по обвинению в покушении на Руссо, но против него было возбуждено еще одно дело.
"В рамках расследования в отношении Эльдукаева было прекращено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В похищении Эльдукаев участвовал, его вина полностью была изобличена следствием, однако по его согласию дело было прекращено из-за истечения срока давности. Однако это основание не является реабилитирующим и дает нам возможность предъявить ему гражданский иск", - сказал адвокат.
Он добавил, что сумма иска будет определена позднее.
Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14,5 годам за заказное убийство и покушение на бизнесменов в 90-х.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.