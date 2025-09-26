https://ria.ru/20250926/isk-2044470827.html

Руссо подаст иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова

Руссо подаст иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова - РИА Новости, 26.09.2025

Руссо подаст иск к экс-охраннику Тельмана Исмаилова

Защита певца Авраама Руссо подаст иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, который участвовал в его похищении, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T04:18:00+03:00

2025-09-26T04:18:00+03:00

2025-09-26T04:18:00+03:00

россия

авраам руссо (ипджиян)

московский гарнизонный военный суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019770041_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_9250633e8086f26358b96fb5e4110f56.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Защита певца Авраама Руссо подаст иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, который участвовал в его похищении, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. Ранее присяжные оправдали Эльдукаева по обвинению в покушении на Руссо, но против него было возбуждено еще одно дело. "В рамках расследования в отношении Эльдукаева было прекращено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В похищении Эльдукаев участвовал, его вина полностью была изобличена следствием, однако по его согласию дело было прекращено из-за истечения срока давности. Однако это основание не является реабилитирующим и дает нам возможность предъявить ему гражданский иск", - сказал адвокат. Он добавил, что сумма иска будет определена позднее. Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14,5 годам за заказное убийство и покушение на бизнесменов в 90-х. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

https://ria.ru/20250529/russo-2019811386.html

https://ria.ru/20250422/sud-2012761697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, авраам руссо (ипджиян), московский гарнизонный военный суд, происшествия