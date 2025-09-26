https://ria.ru/20250926/grossja-2044586102.html

Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 26.09.2025

Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:59:00+03:00

2025-09-26T14:59:00+03:00

2025-09-26T16:52:00+03:00

в мире

иран

россия

рафаэль гросси

владимир путин

магатэ

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044527878_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_475bb624d7077e93665aa093b831ba28.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. "Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя". Встреча Гросси и Путина состоялась в четверг.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250925/rossija-2044452277.html

иран

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, сша, дональд трамп