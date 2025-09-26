Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".