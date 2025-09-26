https://ria.ru/20250926/grossi-2044678333.html

Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным

Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным

Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на...

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на критику со стороны государств Запада​. "Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня - с 2022 года, когда многие на Западе говорили: "Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?" Я говорил, что это конфликт между Россией и Украиной, но я должен говорить со всеми. Мне нужно убедиться, что я их слышу, понимаю их точку зрения, и если мне что-то нужно сказать, я могу сделать это в этом диалоге", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.

