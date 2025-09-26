Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025
18:45 26.09.2025
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на... РИА Новости, 26.09.2025
россия
украина
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на критику со стороны государств Запада​. "Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня - с 2022 года, когда многие на Западе говорили: "Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?" Я говорил, что это конфликт между Россией и Украиной, но я должен говорить со всеми. Мне нужно убедиться, что я их слышу, понимаю их точку зрения, и если мне что-то нужно сказать, я могу сделать это в этом диалоге", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.
россия
украина
россия, украина, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
Россия, Украина, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным

Гросси заявил, что ведет диалог с Путиным, несмотря на критику Запада

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на критику со стороны государств Запада​.
"Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня - с 2022 года, когда многие на Западе говорили: "Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?" Я говорил, что это конфликт между Россией и Украиной, но я должен говорить со всеми. Мне нужно убедиться, что я их слышу, понимаю их точку зрения, и если мне что-то нужно сказать, я могу сделать это в этом диалоге", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным
РоссияУкраинаВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
