Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 2022 года, несмотря на критику со стороны государств Запада. "Я постоянно веду диалог с президентом Владимиром Путиным. И не сегодня - с 2022 года, когда многие на Западе говорили: "Генеральный директор, как Вы можете говорить с Владимиром Путиным?" Я говорил, что это конфликт между Россией и Украиной, но я должен говорить со всеми. Мне нужно убедиться, что я их слышу, понимаю их точку зрения, и если мне что-то нужно сказать, я могу сделать это в этом диалоге", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.
Гросси заявил, что находится в постоянном диалоге с Путиным
