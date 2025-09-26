https://ria.ru/20250926/grossi-2044654768.html
Гросси заявил, что собирается посетить ЗАЭС в будущем
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в будущем, несмотря на то, что эта территория находится близко к зоне боевых действий. "У нас на станции (ЗАЭС - ред.) постоянно жили эксперты МАГАТЭ, и я лично был там несколько раз и намерен вернуться, потому что я считаю, что как директор МАГАТЭ я лично должен понимать, что происходит там", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.
Новости
ru-RU
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
