Гросси заявил, что собирается посетить ЗАЭС в будущем

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в будущем, несмотря на то, что эта территория находится близко к зоне боевых действий​. "У нас на станции (ЗАЭС - ред.) постоянно жили эксперты МАГАТЭ, и я лично был там несколько раз и намерен вернуться, потому что я считаю, что как директор МАГАТЭ я лично должен понимать, что происходит там", - сказал Гросси в интервью телеканалу RT.

